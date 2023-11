Freie Fahrt im neuen Jahr: Umweltzonen werden aufgehoben

Weil sich die Luftqualität verbessert hat, fallen ab kommendem Jahr weitere Fahrverbote für Autos ohne grüne Plakette. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mitteilte, heißt es ab 1. Januar freie Fahrt in Heidenheim, Heilbronn, Herrenberg (Kreis Böblingen) und im Bereich um Leonberg (Kreis Böblingen) und Hemmingen (Kreis Ludwigsburg). Im Stadtgebiet Heilbronn gelte dann wieder Tempo 50 statt Tempo 40 zur Luftreinhaltung. Lkw müssen sich demnach aber auch in Zukunft an das Durchfahrtsverbot im Bereich Leonberg halten.

Dem Regierungspräsidium zufolge ergaben Messungen, dass die Grenzwerte von Stickstoffdioxid in den Städten und der Region Leonberg/Hemmingen deutlich unterschritten werden. Die Feinstaubgrenzwerte würden bereits seit 2018 landesweit eingehalten. Das Regierungspräsidium kam laut Mitteilung bei einer Prüfung der Umweltzonen zu dem Schluss, dass diese nicht mehr verhältnismäßig seien. Angeregt hatte die Prüfung demnach 2021 das Verkehrsministerium.