Freiburgs Streich will mit Sieg schöne Weihnachten sichern

Im Endspurt vor der Winterpause misst Trainer Christian Streich dem Auswärtsspiel des SC Freiburg beim VfL Wolfsburg eine besondere Bedeutung zu. „Wir wollen unbedingt in Wolfsburg bestehen, damit wir am Ende des Jahres in Ruhe ein paar Tage runterfahren können“, sagte der 58-Jährige vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir wollen nicht unter den granatenmäßigen Druck kommen. Ich kenne den und will ihn mit jedem Jahr weniger, je älter ich werde“, erklärte er. Das Spiel in Wolfsburg biete eine „Riesenmöglichkeit“, die Basis für schöne Weihnachten zu schaffen.

Die vergangene Reise nach Wolfsburg hat der Sport-Club allerdings in schlechter Erinnerung. Im ersten Spiel nach der langen Winterpause als Folge der WM in Katar verloren die Badener im Januar mit 0:6 beim VfL. Im Mai setzte sich der SC dann 2:0 im eigenen Stadion durch.

In dieser Spielzeit ist der Sport-Club nicht so erfolgreich wie in den vergangenen starken Jahren, befreite sich aber mit dem 1:0 in Mainz am vergangenen Wochenende aus einer kleinen Ergebniskrise. Die Badener gehen als Tabellenachter (18 Zähler) und mit neun Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang in das nächste Wochenende. Auch nach dem Auftritt in Wolfsburg stehen gegen den 1. FC Köln und beim 1. FC Heidenheim vor der Winterpause machbare Aufgaben an.

Außenverteidiger Lukas Kübler ist nach einem Zehenbruch wieder im Mannschaftstraining und eine Alternative für den Kader. Auch Abwehrspieler Matthias Ginter, der in Mainz wegen Übelkeit ausgewechselt worden war, steht den Freiburgern zur Verfügung.