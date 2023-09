Freiburgs Streich warnt vor möglicher „knallharter Saison“

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat nach dem 2:4 (2:1) seiner Mannschaft gegen Vizemeister Borussia Dortmund erneut mahnende Worte gesprochen. „Die letzten zwei Jahre ist bei uns alles nur hochgelaufen“, sagte der Coach des badischen Fußball–Bundesligisten nach der Partie am Samstag und klang dabei ähnlich wie nach der 0:5–Klatsche beim VfB Stuttgart zwei Wochen zuvor. „Wir wissen, dass es dieses Jahr durchaus eine knallharte Saison werden kann“, erklärte er weiter. „Ich weiß es auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste.“

Die Art und Weise der Niederlage gegen den BVB schmerzte den Trainer. Über weite Strecken hatte seine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht, nach der Roten Karte gegen Mittelfeldmann Nicolas Höfler (81.) hatte sie aber noch zwei Gegentore kassiert — und Streich im 22. Duell mit dem BVB somit seine 17. Niederlage.

Wenn sich sein Team so präsentiere wie gegen Dortmund, sei er „positiv“, sagte Streich. „Nur so wie heute — alles andere geht nicht. Und trotzdem haben wir verloren.“ Anders als in Stuttgart sei die Niederlage „unglücklich“ und „unverdient“ gewesen. Kommenden Donnerstag treten die Freiburger in der Europa League bei Olympiakos Piräus in Griechenland an.