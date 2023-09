Verkehr

Freiburg will bald über Anwohnerparken entscheiden

Freiburg / Lesedauer: 2 min

Das Schild «Bewohner mit Parkausweis frei» kennzeichnet eine Zone mit Anwohnerparkberechtigungen. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Nach einem aufsehenerregenden Urteil zum Anwohnerparken will die Stadt Freiburg in den nächsten Wochen über das weitere Vorgehen und die künftigen Kosten entscheiden. Die Begründung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig liege inzwischen vor, berichtete ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 14:57 Von: Deutsche Presse-Agentur