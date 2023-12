Freiburg trifft in Europa-League-Zwischenrunde auf Lens

Der SC Freiburg spielt in der Zwischenrunde der Europa League gegen den RC Lens um den Einzug ins Achtelfinale. Das ergab die Auslosung für den zweitwichtigsten europäischen Club-Wettbewerb am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Die Partien werden am 15. und 22. Februar ausgetragen, der Sport-Club muss zunächst auswärts ran und hat im Rückspiel Heimrecht.

Die von Trainer Christian Streich trainierten Südbadener hatten die Gruppenphase in der Europa League als Zweiter hinter Premier-League-Club West Ham United abgeschlossen und sich durch den verpassten Gruppensieg den Umweg über die Playoffrunde nicht ersparen können. Lens ist in der französischen Ligue 1 derzeit Siebter. Die Franzosen waren in der Champions-League-Gruppe B Dritter hinter dem FC Arsenal und PSV Eindhoven geworden.

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen steht als weiterer deutscher Teilnehmer als Erster seiner Vorrundengruppe direkt in der Runde der besten 16. Die Werkself hatte in der Gruppenphase alle sechs Partien gewonnen. Das Achtelfinale wird im März ausgetragen.