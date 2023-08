Freiburg testet in der Länderspielpause beim Karlsruher SC

Bundesligist SC Freiburg bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel beim Fußball–Zweitligisten Karlsruher SC. Die Partie findet am 7. September (14.00 Uhr) statt, wie der Europa–League–Teilnehmer am Montag mitteilte. Bereits im zurückliegenden Dezember standen sich die Mannschaften gegenüber. Den Test entschied der Sport–Club mit 3:2 für sich.