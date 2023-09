Freiburg startet bei Piräus in neue Europa-League-Saison

Mit dem Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus beginnt für den SC Freiburg heute die neue Europa-League-Saison. Die Badener sind mit guten Erinnerungen nach Griechenland gereist, schließlich traten sie schon in der Vorsaison in der Gruppenphase bei Olympiakos an ‐ und gewannen souverän mit 3:0. In der Fußball-Bundesliga hatte das Team von Trainer Christian Streich zuletzt allerdings Probleme. Bei den Niederlagen gegen Stuttgart und Dortmund kassierte der SC insgesamt neun Gegentore. Zudem fehlt Mittelstürmer Michael Gregoritsch beim Europapokal-Auftakt wegen einer Muskelverhärtung in der Wade.