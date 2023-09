Freiburg startet bei Piräus in neue Europa–League–Saison

Die neue Europa–League–Saison beginnt für den SC Freiburg mit dem Auswärtsspiel beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus am Donnerstag, 21. September (21.00 Uhr). Sein erstes Heimspiel in der Gruppenphase bestreitet der badische Fußball–Bundesligist am Donnerstag, 5. Oktober (18.45 Uhr), gegen den englischen Conference–League–Sieger West Ham United. Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der Vorrunden–Partien durch die UEFA. Dritter Gruppengegner der Freiburger ist der serbische Außenseiter FK TSC Backa Topola.