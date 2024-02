Freiburg nach Kraftakt gegen Lens in Augsburg gefordert

Fußball

Freiburgs Merlin Röhl in Aktion. (Foto: Harry Langer/dpa )

Nach einem denkwürdigen Abend im Europapokal geht es für den SC in der Bundesliga weiter. Zum Abschluss des 23. Spieltags treten die Badener in Augsburg an.