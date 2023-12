Bundesliga

Freiburg mit schlechten Erinnerungen zu Wolfsburgern

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Freiburgs Lucas Höler (r) klatscht mit Freiburgs Trainer Christian Streich (l) nach der Auswechslung ab. (Foto: Tom Weller/dpa )

Der Sport-Club will es beim VfL am Samstag wieder besser machen als Anfang des Jahres. Die durchwachsene Form der Wolfsburger in den vergangenen Wochen könnte für die Freiburger ein Mutmacher sein.

Veröffentlicht: 09.12.2023, 01:47 Von: Deutsche Presse-Agentur