Freiburg kämpft bei West Ham um direkten Achtelfinal-Einzug

Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel bei West Ham United will der SC Freiburg heute (21.00 Uhr/RTL) den Einzug ins Achtelfinale der Europa League sichern. Der badische Fußball-Bundesligist liegt mit den Londonern nach Punkten gleichauf, hat das Hinspiel Anfang Oktober allerdings 1:2 verloren. Um den direkten Vergleich noch zu gewinnen und in der Tabelle am Conference-League-Sieger der Vorsaison vorbeizuziehen, würde ein Unentschieden also nicht reichen. Nur die Gruppenersten ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Gruppenzweiten müssen im Februar eine Zwischenrunde bestreiten.