Freiburg in Europa-League-Zwischenrunde in Lens gefordert

Der SC Freiburg kämpft beim RC Lens am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) um eine gute Ausgangsposition für den erneuten Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Der Tabellensechste der französischen Ligue 1 sei eine „Top-Mannschaft“ und eine „große Herausforderung“, sagte Trainer Christian Streich vor dem Zwischenrunden-Hinspiel im Stade Bollaert-Delelis. Obwohl sie in der Fußball-Bundesliga zuletzt drei Niederlagen in Serie kassierten, treten die Badener mit großer Vorfreude beim Champions-League-Absteiger an.

Lens war in der Gruppenphase der Königsklasse Dritter hinter dem FC Arsenal und der PSV Eindhoven geworden. Die Freiburger beendeten die Vorrunde der Europa League auf Rang zwei und verpassten dadurch den direkten Sprung ins Achtelfinale. Vergangene Saison scheiterten sie in der Runde der letzten 16 Teams am italienischen Topclub Juventus Turin.