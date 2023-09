Freiburg im Baden–Württemberg–Duell beim VfB favorisiert

Der VfB Stuttgart geht als Außenseiter ins Baden–Württemberg–Duell mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Gäste aus Südbaden, die erneut in der Europa League vertreten sind, haben ihre ersten beiden Liga–Partien in dieser Saison gewonnen. Drei Siege an den ersten drei Spieltagen gelangen dem Sport–Club in der Fußball–Bundesliga noch nie. Der VfB kam nach dem 5:0 gegen den VfL Bochum zum Auftakt zuletzt mit 1:5 bei RB Leipzig unter die Räder. Die vergangenen sechs Bundesliga–Duelle mit Freiburg hat der schwäbische Fast–Absteiger der Vorsaison allesamt verloren.