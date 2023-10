Freiburg gleicht spät aus: 2:2 gegen Basel

Ohne die beiden Leistungsträger Ritsu Doan und Lucas Höler ist der Fußball-Bundesligist SC Freiburg in einem Testspiel gegen den FC Basel zu einem späten Unentschieden gekommen. Doan fehlte beim 2:2 (0:2) am Donnerstag wegen einer Zahn-Operation, Höler musste aufgrund eines Infekts passen. Matthias Ginter, der bei der 0:3-Niederlage beim FC Bayern München erkrankt passen musste, konnte wieder mitwirken und erzielte den ersten SC-Treffer (63. Minute). In der Nachspielzeit glich Philip Fahrner aus.

Der in der heimischen Liga schwächelnde Club aus der Schweiz wehrte die ersten Annäherungsversuche der Breisgauer erfolgreich ab und schlug dann durch Fabian Frei (9. Minute) und Juan Gauto (19.) selbst zu. Nach der Pause steigerten sich dann die Hausherren. Der Test fand ohne Zuschauer statt.