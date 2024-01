Freiburg feiert klaren Testspiel-Sieg in Frankfurt

Der SC Freiburg hat zum Auftakt des neuen Fußball-Jahres einen klaren Sieg gefeiert. Die Badener gewannen das Testspiel beim Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt am Samstag mit 5:2 (2:1).

In der ohne Zuschauer ausgetragenen Partie brachte Abwehrchef Robin Koch die Frankfurter in der 24. Minute in Führung. Danach trafen Roland Sallai mit einem Doppelpack (29./48.), Merlin Röhl (34.), Michael Gregoritsch (55.) und Vincenzo Grifo (64./Foulelfmeter) für die Gäste. Aurelio Buta (76.) sorgte für den zweiten Treffer der Hessen.

Die Freiburger, die auf Tabellenplatz acht überwintern, starten am kommenden Samstag gegen den 1. FC Union Berlin in die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison.