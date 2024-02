Freiburg eröffnet in Dortmund 21. Bundesliga-Spieltag

Ohne seinen Abwehrchef Matthias Ginter tritt der SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Vizemeister Borussia Dortmund an. Der Nationalspieler wird den Badenern wegen einer Achillessehnenreizung auf unbestimmte Zeit fehlen. Gerade gegen den BVB dürften sie den 30-Jährigen aber besonders vermissen.

Die Dortmunder sind eine Art Angstgegner der Freiburger in der Fußball-Bundesliga. Unter Trainer Christian Streich gab es für den SC in den bisherigen elf Auswärtsspielen gegen die Borussia ein Unentschieden und zehn Niederlagen.

Man müsse in der Auftaktpartie des 21. Spieltags noch konsequenter verteidigen, forderte Streich. In den vergangenen drei Liga-Partien kassierte sein Team in Summe acht Gegentore.