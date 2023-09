Frauen–Bundesliga: FC Bayern eröffnet Saison in Freiburg

Meister FC Bayern München eröffnet an diesem Freitag die Saison in der Bundesliga der Fußballerinnen mit der Partie beim SC Freiburg. Im Dreisamstadion (18.15 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport) werden über 10.000 Zuschauer erwartet — was für das Team von Trainerin Theresa Merk eine Rekordkulisse bedeutet. Die Münchnerinnen um die englische Vize–Weltmeisterin Georgia Stanway gelten wieder als Titelanwärterinnen. Der wohl größte Herausforderer VfL Wolfsburg um DFB–Kapitänin Alexandra Popp spielt am Sonntag (16.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen.