Frau wird von Bus überrollt und stirbt

Eine 66-jährige Seniorin ist am Donnerstag in Leonberg (Landkreis Böblingen) von einem Linienbus überrollt worden und gestorben. Ein 60-jähriger Busfahrer hatte die Frau nach ersten Erkenntnissen bei einem Wendemanöver übersehen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie erlag trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bestellte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Die Polizei bat Zeugen um Hilfe.