Neuenburg am Rhein

Frau will trotz Haftbefehl einreisen und landet im Gefängnis

Neuenburg am Rhein / Lesedauer: 1 min

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild )

Eine per Haftbefehl gesuchte Frau ist bei der Einreise an der französisch–deutschen Grenze von der Bundespolizei gefasst worden. Die 40–Jährige, die zwischenzeitlich in Spanien untergetaucht war, wurde am Mittwochmorgen bei Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau–Hochschwarzwald) verhaftet und sitzt jetzt im Gefängnis, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 13:44 Von: Deutsche Presse-Agentur