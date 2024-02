Frau von vier Rottweilern angegriffen: Schwer verletzt

Eine Frau ist in Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von vier Rottweilern angegriffen und schwer verletzt worden. Die 48-Jährige habe gerade ein Anwesen verlassen wollen, als es zu der Attacke kam. Der Hundehalter hatte den Angriff bemerkt und seine Tiere von der Frau trennen können, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Die Rottweiler seien vor dem Vorfall am Dienstag in einem ummauerten Innenhof frei herumgelaufen. Zwei Wohngebäude teilen sich diesen Innenhof. Die Frau war zu Gast in dem Wohngebäude, das nicht dem Hundebesitzer gehört. Als die Frau durch den Innenhof ging, sei es zur Attacke gekommen.