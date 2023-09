Kriminalität

Frau verletzt vier Polizisten in Stuttgart

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Eine 35-Jährige hat vier Polizisten in Stuttgart leicht verletzt. Die Frau war durch ihr aggressives Verhalten in einem Imbiss aufgefallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 17:43 Von: Deutsche Presse-Agentur