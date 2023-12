Emmendingen

Frau stürzt im Auto mehrere Meter von Brücke auf Flussufer

Teningen / Lesedauer: 1 min

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Eine 69-Jährige ist in Teningen (Kreis Emmendingen) mit ihrem Auto von einer Brücke auf das Ufer eines Flusses gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Frau am Samstagmorgen an einem Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Wagen, durchbrach das Geländer einer nahe gelegenen Brücke und landete mit dem Auto auf dem Dach neben der dortigen Elz.

Veröffentlicht: 30.12.2023, 12:51 Von: Deutsche Presse-Agentur