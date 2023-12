Frau stirbt auf Autowaschplatz

Eine Frau ist am Montagmorgen in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) auf einem Autowaschparkplatz gestorben. Die 71-Jährige fuhr mit einem Kleinbus auf den Waschplatz und stieg aus, als der Bus auf dem abschüssigen Gelände nach hinten rollte, teilte die Polizei mit. Helfer fanden die Frau neben dem Auto liegen, kurz darauf starb sie. Was genau passiert ist und ob die Frau vom Auto mitgerissen wurde, war zunächst nicht klar, so ein Polizeisprecher. Ob ihr Tod etwas mit dem Auto zu tun hat und warum die Frau starb, soll jetzt die Verkehrspolizei ermitteln.