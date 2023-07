Frau steigt aus Bus aus und wird von Auto erfasst

Bei einem Unfall im Landkreis Konstanz ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die 59 Jahre alte Frau stieg am Mittwochmorgen an einer Haltestelle in Singen aus einem Bus aus und wollte anschließend hinter dem Bus die Straße überqueren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 22–jährige Autofahrerin in gleicher Richtung am Bus vorbei und erfasste die Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau gegen den Bus geschleudert. Sie kam ins Krankenhaus.