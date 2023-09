Frau schwer verletzt auf Straße: Verdächtiger festgenommen

In Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) ist in der Nacht zu Freitag eine schwer verletzte Frau auf einer Straße gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Polizei gehe nicht von einem Unfall aus.

Die Frau sei gegen 1.40 Uhr entdeckt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details, etwa zur Art der Verletzungen und in welcher Beziehung der Tatverdächtige und die Frau zueinander stehen, wollte der Sprecher zunächst nicht nennen.

In den vergangenen Wochen gab es ähnliche Vorfälle im Südwesten. Eine in Hessigheim (Landkreis Ludwigsburg) entdeckte 44–Jährige starb kurze Zeit später, einen Tatverdächtigen nahm die Polizei wenige Tage später fest. Im Fall einer verletzten Frau in Nürtingen (Landkreis Esslingen) hatte die Polizei ebenfalls einen Tatverdächtigen festgenommen. Verbindungen zwischen diesen Fällen und der Tat in Wendlingen sieht die Polizei derzeit nicht. „Wir gehen von einem isolierten Fall aus“, sagte ein Polizeisprecher.