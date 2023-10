Frau in Trochtelfingen vergewaltigt: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann hat in Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) eine Frau angegriffen und vergewaltigt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war die 32-Jährige in der Nacht zu Dienstag auf dem Heimweg von einer Veranstaltung gewesen, als ihr auf dem Weg durch eine Unterführung auf einmal drei Männer folgten. Danach sei sie von einem der drei angesprochen, zu Boden gestoßen und auf einer Grünfläche vergewaltigt worden. Das Trio sei geflüchtet, als in der Nähe des Tatortes ein Auto vorbeigefahren sei, hieß es weiter. Die Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.