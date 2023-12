Brände

Frau bei Brand in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Heilbronn / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn ist an Heiligabend eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sahen Passanten Rauch in dem Haus und alarmierten die Rettungskräfte.

Veröffentlicht: 25.12.2023, 15:23 Von: Deutsche Presse-Agentur