Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Eine 22 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 34 Jahre alter Fahrer am Samstag auf das Auto der Frau auf, als diese an einem Fußgängerüberweg anhielt, um Passanten die Straße überqueren zu lassen. Die 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 38.000 Euro.