Knallhart, unerbittlich und skrupellos müssen sie sein, die Anwälte von Sexualstraftätern und Mördern — oder? Den Eindruck, den Strafverteidigerin Corinna Nagel hinterlässt, ist jedenfalls ein gänzlich anderer.

Sie ist eine herzliche, lebensfrohe Person, die gerne für ein Gespräch über ihre Arbeit als Strafverteidigerin und ihren wohl berühmtesten Mandanten, den Täter im Fall der Messerattacke in Illerkirchberg, mit Schwäbische.de bereit ist.

Dabei muss die 39–Jährige durchaus in der Lage sein, sich emotional von ihren Fällen abzugrenzen.

Corinna Nagel hat den Asylbewerber aus Eritrea verteidigt, der in Illerkirchberg eine 14-Jährige und ihre 13 Jahre alte Freundin auf dem Schulweg mit einem Messer attackierte. Ihr Mandant wurde wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Im Interview spricht sie darüber, warum sie den Mann überhaupt vertreten hat. (Foto: dpa )

Für ihre Pflichtverteidigung im Fall Illerkirchberg etwa hat die Anwältin einige Anfeindungen erfahren. Warum Corinna Nagel Straftäter überhaupt verteidigt und wie sie den Gerichtsprozess im Illerkirchberg–Mord erlebte, schildert sie im Interview.

Frau Nagel, Sie verteidigen Straftäter — also auch Mörder, Drogenhändler und Vergewaltiger. Warum tut man so etwas?

Ich glaube an den Rechtsstaat. Das heißt, dass jeder in Deutschland das Anrecht hat auf ein faires Verfahren und eine Strafverteidigung. Als Verteidiger achte ich darauf, dass die Rechte meines Mandanten gewahrt werden und er nur für das verurteilt wird, das auch nachweisbar ist.

Heißt in anderen Worten: Ein Täter ist unschuldig, bis man anderes beweisen kann?

Richtig. Meine Aufgabe ist es, zu entscheiden, ob man aus Ermittlungsergebnissen der Akte und der Hauptverhandlung einen Tatnachweis führen kann. Es gibt nämlich auch viele Fälle, bei denen ich nicht weiß, was passiert ist.

Das heißt, die Tatverdächtigen vertrauen Ihnen nicht immer alles an?

Nein, manchmal will ich das auch gar nicht wissen. Ich frage tatsächlich selten nach, wie es genau gewesen war. Ich berichte den Mandanten lieber, was man aufgrund der Akten wohl nachweisen kann.

Wahrscheinlich wird es eher zum Problem, wenn Ihnen ein Straftäter alles von seiner Tat berichtet.

Ja, denn was ich vor Gericht einfach nicht mache, ist lügen. Das darf ich auch gar nicht. Ich könnte nie einen Freispruch für jemanden beantragen, der mir einen Mord gestanden hat.

Sie haben einen der jungen Männer verteidigt, die im Februar einen Polizisten in Zivil angegriffen haben sollen. War das so ein Fall, bei dem sie lieber nicht wissen wollten, was Ihr Mandant getan hat?

Genau. In Fällen mit mehreren Beteiligten, wie der Fall am Kornhausplatz, berichte ich dem Mandanten lediglich, was meine Einschätzung der Ermittlungsergebnisse ist.

Kommen wir zu Ihrem berühmtesten Mandanten, dem Täter im Illerkirchberg–Prozess. Sie hatten nach dem Urteil Revision eingelegt. Wie geht es jetzt weiter?

Wir haben vor einer Woche das Urteil mit schriftlicher Begründung erhalten. Jetzt steht eine finale Besprechung mit meinem Mandanten an, ob wir die eingelegte Revision begründen.

Corinna Nagels berühmtester Mandant: Der Asylbewerber aus Eritrea hat in Illerkirchberg eine 14-Jährige und ihre 13 Jahre alte Freundin auf dem Schulweg mit einem Messer attackiert und wurde wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Haft verurteilt. (Foto: dpa )

Als Rechtsanwältin haben Sie Schweigepflicht über Ihre Fälle. Warum dürfen Sie im Fall Illerkirchberg so offen sprechen?

Weil ich hier von der Schweigepflicht entbunden bin. Ich habe meinem Mandanten zu Beginn gesagt, dass der Fall überdurchschnittlich viel mediales Interesse auf sich ziehen und ich gerne an geeigneten Stellen etwas dazu sagen würde. Er hat mir seine Erlaubnis dafür gegeben.

Der Fall war eine Pflichtverteidigung für Sie — die Sie aber am Ende auch hätten ablehnen dürften. Warum haben Sie den Fall trotzdem übernommen?

Wie viel mediales Interesse so ein Fall weckt, ist mir erst einmal egal. Ich mache meinen Job. Und bevor es jemand anderes schlecht macht, mache ich die Pflichtverteidigung lieber selbst. Und wie ich eingangs gesagt habe: Jeder hat das Recht auf eine faires Verfahren. Da mache ich keinen Unterschied, ob jemand eine Flasche beim Discounter geklaut oder jemanden umgebracht hat.

Scheint, als müsste man für Ihren Job emotional sehr gut abgrenzen können.

Ja, aber das müssen Richter ja auch. Auch von Ihnen wird erwartet, dass Sie ein faires Urteil fällen. Meine emotionale Grenze ist die Garage. Sobald ich mein Auto in die Garage parke, habe ich mit den Gedanken über einen Fall abgeschlossen.

Abseits des eigentlich Gerichtsverfahrens: Wie haben Sie den Medienrummel um den Fall Illerkirchberg von Ihrer Position aus wahrgenommen?

Die Berichterstattung war erstaunlich neutral. Ich hatte auch durchaus Anfragen dazu, wie es meinem Mandanten geht und was in Deutschland schiefgelaufen sein muss, dass so etwas passierte. Es war natürlich alles in Allem ein riesiger Medienzirkus — aber es waren nur ganz wenige Journalisten, die Grenzen überschritten haben.

Das heißt?

Etwa, dass ein Foto meines Mandanten unverpixelt veröffentlicht wurde. Oder der ganze Name. So etwas muss einfach nicht sein und gefährdet am Ende auch den Täter, etwa in der JVA (Justizvollzugsanstalt a.d.R.), wenn andere Insassen sein Foto sehen und ihm das Leben schwer machen.

Ihr Mandant wurde für die Messerattacke zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, er darf also nicht frühzeitig entlassen werden. Wie hat der 27–Jährige das Urteil aufgenommen?

Er versucht sich, mit dem Urteil zu arrangieren. In Deutschland hat er keine Perspektive mehr, deshalb wartet er ab, wann es in seinem Fall zu einer Abschiebung kommt.

Der brutale Mord an der 14-jährigen Ece aus Illerkirchberg erregte weit über den Ort im Alb-Donau-Kreis großes Entsetzen und Aufmerksamkeit. Strafverteidigerin Corinna Nagel hat den verurteilten Mörder vor Gericht vertreten. (Foto: )

Als Rechtsanwältin besuchen Sie ihre Mandanten regelmäßig im Gefängnis. Was erleben sie dort?

Bei jedem, der in Haft ist, kommen viele Themen abseits der Rechtssachen auf. Kürzlich hatte ich etwa für einen frisch verhafteten Mandanten versucht, seinen Hund anderweitig unterzubringen, weil er sich ja nicht mehr um ihn kümmern kann.

So etwas ist natürlich nicht meine Aufgabe, gehört finde ich aber auch einfach dazu. Viele haben außer mir kaum einen anderen Kontakt, ich bin ihr einziger Ansprechpartner.

Mir ist aufgefallen, dass Sie mit Ihren Mandanten, unabhängig des Vorwurfs, vor Gericht sehr fürsorglich umgehen. Dem Angeklagten im Fall Illerkirchberg haben Sie beispielsweise immer behutsam einen Ordner vor sein Gesicht gehalten, wenn Fotos gemacht wurden.

Ja, und auch das gehört meiner Meinung nach zu dem Job dazu. In dem Moment hat er sonst niemanden, der für ihn da ist. Wenn er sein Gesicht nicht zeigen möchte, dann sorge ich dafür, dass er diesen Schutz bekommt.

Abgesehen vom Mordprozess Illerkirchberg haben Sie noch weitere Fälle betreut, die medial von großem Interesse waren.

Ja, das war unter anderem der Fall des Schweinehalters von der Alb, der seine Tiere unzureichend behandelt hatte. Am meisten hat mich dabei überrascht, wie groß die Lobby an Tierschützern war, die vor dem Gerichtsgebäude protestiert hat im Vergleich zu anderen Straftaten, wie etwa Kinderpornografie.

Besonders war auch ein Fall eines tödlichen Messerstichs eines Ausländers gegen einen Deutschen, der der Hooligan–Szene zugehörig gewesen sein soll, da waren die Reaktionen auch entsprechend heftig.

Im Fall der Hooligans wurden Sie vor dem Gerichtsgebäude mit Steinen beworfen. Machen Ihnen solche Attacken denn keine Angst?

Nein, das finde ich dann eigentlich nur armselig. Im Fall von Illerkirchberg habe ich auch durchaus unschöne „Fanpost“ bekommen, die mir aber auch nicht nahe gehen. Das nervt dann eigentlich nur, insbesondere, wenn der Kanzleiablauf gestört wird und etwa mein Sekretariat viele Anrufe abfangen muss.

Eine der eher geschmacklosen „Fanbriefe“, die Corinna Nagel und ihre Kanzlei im Zusammenhang mit der Strafverteidigung des Angeklagten im Illerkirchberg-Prozess erhalten haben. (Foto: Privat )

Können Sie die Frage, warum Sie Straftäter wie Mörder verteidigen, denn verstehen?

Ja, natürlich. Aber nur, wenn das auf einem sachlichen Niveau ist. Selbst meine Mutter fragt mich manchmal, ob ich jetzt wirklich auch noch den einen oder anderen Straftäter verteidigen muss. Aber Strafrecht hat mir eben schon immer Spaß gemacht. Andersherum würde ich sterben, wenn ich jeden Tag Scheidungen betreuen müsste.

Also keine Scheidungsfälle für Sie. Welche Fälle vertreten Sie stattdessen noch?

Ich habe viele Fälle, die unter das Jugendstrafrecht fallen, aber auch Sexualstraftaten. Ich verteidige aber auch nicht immer nur Tatverdächtige, sondern auch Opfer, das ist mir wichtig, um nicht den Horizont zu verlieren.

Das heißt, auch wenn Sie einen Straftäter verteidigen, sind Ihnen die Opfer nicht egal.

Natürlich nicht. Ich frage mich immer, wie es dem Opfer wohl geht. Zumindest wenn ich davon überzeugt bin, dass es ein Opfer ist.

Was war das Motiv Ihres Mandanten, der die 14 Jahre alte Ece erstochen hat?

Verzweiflung? In diesem Fall kann man es aber nicht abschließend sagen — was sich aber natürlich vor allem die Eltern der Opfer von dem Prozess erhofft hatten, denke ich.

Glaubt man nach all den Fällen, die Sie betreut haben, denn dann noch an das Gute im Menschen? Oder ist es eher andersherum, dass man mehr Toleranz gegenüber den Fehlern anderer aufbringt?

Das personifizierte Böse, dass also jemand wirklich von Grund auf böse ist, gibt es nicht. Oft ist es ein ‚Augenblicksversagen‛, dass sich die Täter selbst nicht erklären können. Man wird also eher toleranter.

Viele haben schon einmal etwas getan, wie mit zu viel Alkohol sich hinters Steuer zu setzen, und es ging noch gut. In anderen Fällen aber passiert etwas und die Person landet vor Gericht.

Und hat nicht jeder so sein Geheimnis?