Auch zwei Wochen nach den eskalierten Protesten in Biberach sind viele Fragen offen. Welche Antworten Innenminister Thomas Strobl (CDU) aus Sicht der Opposition noch schuldig ist, hat diese am Mittwoch im Landtag aufgelistet. Denn der abgesagte politische Aschermittwoch der Grünen sei nicht nur ein Problem der Ökopartei, betonte Fraktionschef Andreas Stoch, dessen SPD die Debatte angestoßen hat. „Der Schaden ist enorm, nicht nur für die Grünen, sondern für die Demokratie insgesamt.“

Stoch sprach von einem „verheerendes Signal, wenn ein Ministerpräsident eines Landes nicht bei einer Veranstaltung auftreten kann“ und sagte an Strobl gewandt: „Hier bedarf es Antworten von Ihnen.“

Warum seien nach der ersten Auseinandersetzung von Protestierern mit der Polizei lange vor dem Morgengrauen nicht direkt mehr Polizeikräfte hinzugezogen worden?

Warum sei die Mobilisierung radikaler Kräfte vorab nicht erkannt worden, warum hätten Sicherheitsbehörden eine mögliche Eskalation nicht vorhergesehen?

Warum seien keine Barrieren oder Gitter vor der Biberacher Stadthalle aufgestellt worden?

Ärger über Strobl

Deutlich kritisierte Stoch Strobls Auftritt vergangene Woche im Innenausschuss des Landtags. Dort hatte Strobl erklärt, der Einsatz sei von der Polizei einwandfrei geplant und durchgeführt worden. Auch die FDP-Abgeordnete Julia Goll zeigte sich davon irritiert. „Es geht nicht darum, die einzelnen handelnden Personen vor Ort zu kritisieren, sondern die Einsatzplanung.“

Zumal Strobl von einer Vorahnung gesprochen habe, unter anderem wegen des Veranstaltungsorts in Oberschwaben. Die Protestierer hätten kein Interesse an einem Austausch gehabt, kritisierte Goll. „Demokratie ist nichts, das man konsumieren kann, sie ist eine Mitmachveranstaltung. Und mitunter anstrengend, wenn andere Meinungen auf einen einprallen.“

Ich glaube, das ganze Land will wissen, wie Sie Veranstaltungen wie Biberach und Schorndorf schützen wollen. Andreas Stoch

„Ich glaube, das ganze Land will wissen, wie Sie Veranstaltungen wie Biberach und Schorndorf schützen wollen“, sagte Stoch zu Strobl. „Das ist Ihre Verantwortung.“ Gerade mit Blick auf die Kommunal- und Europawahlen im Juni. Und er äußerte seinen Ärger darüber, dass Strobl wie auch der für Biberach zuständige Präsident des Polizeipräsidiums Ulm, Bernhard Weber, im Innenausschuss betont hatten, die Absage der Veranstaltung sei eine Entscheidung der Grünen gewesen.

Aus Sicht der Polizei hätte die Veranstaltung stattfinden können. Polizeisprecher Sven Vrancken hatte in Biberach indes erklärt, dass man nicht überzeugt sei, dass die Kundgebung in der Halle „gefahrlos vonstattengehen kann“.

„Es gab Lücken in der Einsatzplanung“

Kritik äußerte auch der Grünen-Innenexperte Oliver Hildenbrand. Zur Liste an offenen Fragen fügte er etwa hinzu: Wer habe die Stimmung in Biberach angeheizt, wer seien die Rädelsführer gewesen? „Es gab Lücken in der Einsatzplanung - daraus sind Schutz- und Sicherheitslücken geworden“, sagte er.

Ich wünsche mir eine gründliche Nachbereitung. Nur dadurch können wir etwas aus Biberach lernen. Oliver Hildenbrand

„Ich wünsche mir eine gründliche Nachbereitung. Nur dadurch können wir etwas aus Biberach lernen.“ Auf seinen Vorschlag hin wolle sich der Kabinettsausschuss „Entschlossen gegen Hass und Hetze“ Mitte März darüber beraten, wie Veranstaltungen vor den Wahlen gesichert werden können. Potenzielle Kandidaten brauchten Rückendeckung, betonten etliche Redner.

Minister Strobl verwies auf die Aufarbeitung der Vorfälle durch die Ermittlungsgruppe „Riß“ am Polizeipräsidium Ulm. 20 Menschen seien hier am Werk, bei Bedarf mehr. Eine „hohe zweistellige Zahl“ an Videos und Fotos sei über ein Hinweisportal eingegangen. Eine zweistellige Zahl an Ermittlungsverfahren sei eingeleitet - unter anderem wegen des Verdachts der gefährlicnhe Körperverletzung, der Gefangenenbefreiung.

Laut Hildenbrand gibt es weiter Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Nötigung und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Auch gegen Polizeikräfte gebe es Anzeigen, hatte das Innenministerium der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Wie viele und aufgrund welcher Vorwürfe ließ das Polizeipräsidium Ulm am Mittwoch mit Verweis auf laufende Ermittlungen unbeantwortet. Zur Auswertung von Videoaufnahmen kommen nicht nur Superrecogniser zum Einsatz - also Menschen, die sich Gesichter extrem gut merken können. Innenminister Strobl sprach zudem von spezieller Analysesoftware.

LKA sammelt Informationen

Den Parteien stehen laut Strobl vor den Wahlen im Juni Ansprechpersonen zur Verfügung, am Donnerstag richte das Landeskriminalamt eine Sammelinformationsstelle zum besseren Austausch ein. Mit anfangs 90 Polizeikräften in Biberach sei die Polizei bereits extrem präsent gewesen, nahm Strobl die Einsatzplanung in Schutz. Normal wären ein, zwei Streifenwagen mit zwei oder vier Polizeikräften gewesen. Dennoch sollen künftig mehr Polizisten politische Veranstaltungen absichern.

Rückendeckung erfuhr Strobl von seinen Parteifreunden in der CDU-Fraktion. Die Aufarbeitung der Vorfälle in Biberach seien noch nicht abgeschlossen, es gebe keine neuen Informationen. „Ganz selbstverständlich sind wir mit Koalitionspartnern solidarisch“, sagte er, aber: „Solidarität ist keine Einbahnstraße.“ Als gerade grünes Klientel im Schlossgarten gegen Stuttgart 21 demonstriert habe, seien auch Plakate gegen den damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU) mit der Aufschrift „Mappus an den Galgen“ sichtbar gewesen. Eins sei ihm wichtig, betonte Brückner. „Ich möchte nicht, dass Biberach zu einem Synonym wird.“ Die Stadt dürfe nicht stigmatisiert werden.

AfD verweist auf Krawall gegen sich

Daniel Lindenschmid von der AfD betonte, dass seine Partei seit deren Gründung bei praktisch allen Veranstaltungen mit Protesten zu kämpfen habe. Es komme zu massiver Gewalt von Gegendemonstranten bei Parteitagen, zu angezündeten Autos, beschmierte Wohnungen.

Aufgeklärt werden nur die wenigsten Fälle, verurteilt wird praktisch niemand. Daniel Lindenschmid

„Das Milieu der Täter ist vielfach deckungsgleich mit den Jugendorganisationen von SPD und Grünen“, so Lindenschmid. „Aufgeklärt werden nur die wenigsten Fälle, verurteilt wird praktisch niemand.“ Hier sollte der Verfassungsschutz hinschauen, forderte er. „Wir wünschen uns auch klare Ansagen, wenn sich Gewalt gegen die AfD wendet.“