Forschungszentrum für KI–Spitzenforschung gegründet

Tübingen steht aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Europa bei der Forschung rund um Künstliche Intelligenz (KI) an der Spitze. Baden–Württemberg habe bereits mit der Gründung des sogenannten Cyber Valley im Jahr 2016 den Grundstein für einen Innovationscampus für Künstliche Intelligenz und intelligente Systeme gelegt, sagte der Grünen–Politiker am Dienstag anlässlich der Gründung des nationalen Forschungszentrums für KI–Spitzenforschung in der Universitätsstadt.

Mit der Förderung von Bund und Land mit je zehn Millionen Euro jährlich bis zunächst 2028 sei das sogenannte AI Center ein Magnet für Spitzenforscherinnen und -forscher, sagte Kretschmann. „Technologische Souveränität ist mehr denn je die Voraussetzung für ein strategisch souveränes Europa, das gegenüber China und den USA wettbewerbsfähig ist.“ Künstliche Intelligenz sei keine Option, sie sei ein Muss.

Das nationale KI–Zentrum wird seit dem 1. Juli 2022 von Bund und Land mit 20 Millionen Euro im Jahr gefördert. Es ist eine Forschungseinrichtung der Universität Tübingen in Kooperation mit dem Max–Planck–Institut für Intelligente Systeme (MPI–IS). Ziel der Forschenden ist es, die Weiterentwicklung robuster lernender Systeme zum Nutzen von Gesellschaft und Wirtschaft voranzutreiben. Das Zentrum will neue Wege gehen, um Grundlagenforschung mit Transfer und Ausbildung zu verknüpfen und gemeinsam mit anderen Forschern in Europa dazu beitragen, dass gesellschaftlich wertvolle Technologien unter dem Label „AI made in Europe“ entwickelt werden.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am nationalen Zentrum kooperieren eng mit dem europaweiten Forschungsnetzwerk ELLIS und der baden–württembergischen Cyber–Valley–Initiative, die Forschende mit Start–ups und der Industrie in der Region verbindet.

Der Cyber Valley genannte Forschungsstandort zwischen Tübingen und Stuttgart ist ein zentrales Element der KI–Strategie des Landes. Es ist mittlerweile eine der größten Forschungskooperationen Europas im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Zur Gründungsfeier mit Symposium waren rund 250 Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik geladen.