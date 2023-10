Bundesliga

Formstarker VfB Stuttgart will gegen Wolfsburg nachlegen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Chris Führich in Aktion. (Foto: Tom Weller/dpa )

Der VfB Stuttgart will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga auch am Samstag (15. 30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg fortsetzen.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 17:44 Von: Deutsche Presse-Agentur