Florian Rößler aus Künzelsau will zum ESC-Finale

Ein Schlagerstar-Sprössling, zwei Wiederholungstäter, Neue-Deutsche-Welle-Katzen, ein Publlikumskandidat - und eine Holländerin: Der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC), der heute Abend ausgestrahlt wird, verspricht einmal mehr, so schräg wie unterhaltsam zu werden. Neun sehr unterschiedliche Acts bewerben sich in der Live-Sendung darum, Deutschland beim ESC-Finale am 11. Mai im schwedischen Malmö zu vertreten.

Der Weg dorthin ist in Deutschland traditionell besonders verworren und unbeständig, in diesem Jahr hat der veranstaltende Norddeutsche Rundfunk (NDR) sich aber selbst übertroffen. Acht Kandidaten hat der Sender mit Unterstützung „internationaler Musik-Experten“ in Eigenregie ausgewählt, für Platz Nummer neun wurde dagegen ein aufwändiger Prozess gestartet. Knapp 700 Bewerbungen wurden gesichtet und 15 ausgewählt, die sich in Kategorien wie Gesang, Bühnenauftritt und Komposition beweisen mussten. Daraus wurde die „Docutainment“-Serie „Ich will zum ESC!“ gebastelt. Fünf Folgen lang begleitete man die Kandidaten dabei, wie sie von Sänger Rea Garvey und ESC-Gewinnerin Conchita Wurst gecoacht wurden, in der sechsten Folge durfte dann vergangene Woche das Publikum die Endauswahl treffen. Der Sieg ging an Floryan, der bürgerlich Florian Rößler heißt und aus Künzelsau in Baden-Württemberg stammt.

Ein Gewinner, so sympathisch wie das Format, bei dem die Teilnehmer nicht runtergemacht, sondern konstruktiv begleitet wurden - auch wenn Conchita mit den Superlativen („Ich spüre Celine Dion !“) manchmal arg schnell bei der Hand war. ESC-Fans freuten sich über zusätzliches Futter für gutgelaunte Prosecco-Abende. Es stellt sich allerdings die Frage nach dem Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, wenn das Resultat nur einer von neun Titeln ist, der es heute Abend zudem wohl schwer haben dürfte. Floryans Titel „Scars“ ist eine emotionale Ballade mit hohem Falsett-Anteil, bei seinen bisherigen Auftritten traf der 28jährige aber nicht jeden Ton passgenau. Und auch wenn akzentfreies Englisch beim ESC eher optional ist, hört man die Herkunft bei dem Baden-Württemberger doch schon sehr heraus.

Bleibt ein vielversprechender Nachwuchskünstler - der sich heute Abend allerdings mit einigen Profis messen muss. Dazu zählt in erster Linie Max Mutzke. Der Sänger aus Waldshut-Tiengen errang vor 20 Jahren beim ESC-Finale in Istanbul mit „Can't Wait Until Tonight“ einen sehr respektablen achten Platz und will es jetzt noch einmal wissen. Das ist natürlich schon einmal eine gute Geschichte und stimmlich ist der 42jährige nach wie vor in Topform - umso bedauerlicher ist es, dass sein diesjähriger Beitrag „Forever Strong“ ausgesprochen belanglos geraten ist, was seine Siegchancen merklich senkt. Auch Ryk ist ein Wiederholungstäter, allerdings schaffte er es bislang nur in den deutschen Vorentscheid, wo er 2018 gegen Michael Schulte unterlag - keine Schande, denn der schaffte es im Finale sogar auf den vierten Platz. Nun wagt er es nocheinmal und hat die anspruchsvoll arrangierte Ballade „Oh Boy“ am Start - bei ESC-Experten und Wettbüros gilt er damit als Favorit des Vorentscheids. Qualitativ ist dies mit der herausragendste Titel - ob er auch das Publikum überzeugen kann, dürfte ein gutes Stück an der heutigen Inszenierung liegen. 2018 hatte Ryk immerhin schon eine Balletttänzerin auf seinem Flügel platziert.

„Ein gutes hat der nationale Vorentscheid - zumindest da schafft ein deutscher Kandidat einen guten Platz“ ist ein gern gehörter ESC-Witz. Dieses Jahr könnte er allerdings in der Schublade landen, denn mit ihrem Beitrag „Tears like Rain“ werden der Niederländerin mit kanadischen Wurzeln Bodine Monet ebenfalls sehr gute Chancen eingeräumt. Ein sehr zeitgemäßer Popsong und eine markante Stimme überzeugen - aber auch wenn man mit Nationalismus rein gar nichts am Hut hat, stellt sich doch die Frage, wo hier jenseits der guten Nachbarschaft der Deutschland-Bezug liegen soll.

Bei zwei weiteren Acts stellt sich diese Frage dagegen nicht. So ist Marie Reim die Tochter des einstigen Schlager-Traumpaars Matthias Reim („Verdammt ich lieb Dich“) und Michelle (achter Platz beim ESC 2001 mit „Wer Liebe lebt“). Ihr Beitrag „Naiv“ ist ein stampfender Popschlager. Ebenfalls unverkennbar deutsch sind Galant , deren Beitrag „Katze“ minimalistischen Electropop mit Neue-Deutsche-Welle-Stil verbindet. Das ist eine Musikrichtung, für die Deutschland durchaus auch im Ausland geschätzt wird - auf alle Fälle bereichert das süddeutsche Duo damit den Vorentscheid. Abgerundet wird das ganze durch drei weitere sehr radiofreundliche Popnummern. Abgestimmt wird heute Abend um 22.05 Uhr live im Ersten, auf ONE und auf eurovision.de - zur Hälfte von den Zuschauern via Telefon und Internet, zur anderen Hälfte von einer internationalen Jury und erfahrungsgemäß gibt es auch da markante Unterschiede.