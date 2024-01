Ravensburg

„Fliegender Weihnachtsbaum“: Baum beschädigt Wagen

Wangen im Allgäu / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Eine Tanne auf einem Autodach hat ein fahrendes Auto in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) beschädigt. Die Nordmanntanne war am Dienstag vermutlich nicht gut genug gesichert auf dem Autodach transportiert worden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 14:58 Von: Deutsche Presse-Agentur