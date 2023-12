Flickenteppich beim Deutschlandticket würde Kunden vergraulen

Wer will schon nach Stendal fahren? Die bundesweit erste Ankündigung eines Landkreises, in seinen Bussen das erst im Mai eingeführte Deutschlandticket nicht mehr anzuerkennen, ist für die meisten der rund elf Millionen Käufer zunächst von untergeordneter Bedeutung.

Trotzdem richtet das Signal Schaden an. Nicht nur, weil andere Städte oder Landkreise versucht sein könnten, dem Beispiel aus Sachsen-Anhalt zu folgen. Sondern weil ein Hauptargument für das Flatrate-Angebot brüchig wird: Neben dem günstigen Preis ist die Verlässlichkeit ein schlagendes Argument für das Deutschlandticket. Man muss nicht über die Gültigkeit seines Fahrscheins nachdenken, bevor man in den Bus oder die Straßenbahn steigt. Wenn aus dem flächendeckenden Angebot ein Flickenteppich wird, werden die Kunden, die man gerade erst in den Nahverkehr gelockt hat, schnell wieder vergrault.

Länger als das Deutschlandticket selbst gibt es das Tauziehen um seine Finanzierung. Das Argument von FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing, die Länder sollten allein für die Kosten aufkommen, schließlich seien sie für den Nahverkehr zuständig, erstaunt. Wenn der Bund auf seine Nichtzuständigkeit pocht, hätte er das Ticket gar nicht anstoßen dürfen. Hat er aber.

Angesichts des wackeligen Bundeshaushalts dürfte es Wissing aber schwerfallen, zusätzliches Geld lockerzumachen, wie es Verkehrsbranche und Bundesländer gern hätten. Im Gegenteil: Wegen der Haushaltskrise wird offenbar bei den Regionalisierungsmitteln gekürzt, die der Bund den Ländern für die Organisation des Nahverkehrs zur Verfügung stellt. Gleichzeitig kämpft die Verkehrsbranche mit steigenden Kosten. Diese können die Betriebe aber nicht vollständig ausgleichen, indem sie die Ticketpreise erhöhen - die Möglichkeit dazu hat ihnen zumindest bei den Abos der politisch festgelegte Fixpreis des Deutschlandtickets genommen.

Ihnen bleibt also womöglich bald schon wenig anderes übrig, als das ÖPNV-Angebot einzudampfen - während gleichzeitig das 49-Euro-Ticket zusätzliche Fahrgäste anlockt. Diese Widersprüchlichkeit kann man niemandem logisch erklären.