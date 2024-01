Dem Rechtsextremismus die Stirn bieten - Tausende Menschen wollen an diesem Wochenende bei Demos im Südwesten ein deutliches Signal gegen Rechts setzen.

Aufgerufen haben diverse politische und gesellschaftliche Bündnisse und Gruppierungen.

Auslöser der Demos ist ein jüngst an die Öffentlichkeit gelangtes Treffen von Rechten in Potsdam. Das Medien-Kollektiv „Correctiv“ hatte aufgedeckt, dass sich dort radikale Rechte mit einigen Politikern von AfD und CDU getroffen hatten.

Auch der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, war dort gewesen und hatte nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

In Heidelberg rief unter anderem das Bündnis „Nie wieder ist jetzt! Gemeinsam stark gegen rechts“ für Samstag zu einer Kundgebung auf, erwartet werden laut Polizei und Stadt etwa 3000 Menschen.

Ob es bei dieser Zahl bleibt, ist offen - in den vergangenen Tagen waren zu ähnlichen Veranstaltungen oft deutlich mehr Menschen gekommen, als angekündigt. In Heidelberg wollen die Teilnehmer von der Schwanenteichanlage bis zum Marktplatz ziehen.

Demonstrationen im Südwesten gehen weiter

In Karlsruhe sind rund 1000 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstranten wollen sich ab Samstagmittag (12.30 Uhr) auf dem Marktplatz versammeln. Geplant ist, dass danach der Demonstrationszug auch am Bundesverfassungsgericht vorbeizieht.

In Ulm organisiert der Verein „Ring politischer Jugend“ eine Versammlung auf dem Münsterplatz ab 15.30 Uhr. Angemeldet sind nach Worten einer Stadtsprecherin rund 500 Teilnehmende.

In Pforzheim ruft die „Initiative gegen Rechts“ ab 15.00 Uhr zu einer Demonstration auf, zu der nach Angaben der Stadt inzwischen rund 600 Teilnehmer erwartet werden.

In Stuttgart wird Angaben eines Stadtsprechers zufolge am Samstag und Sonntag gegen rechts demonstriert. Unter dem Motto „Alle zusammen gegen die AfD“ ruft das Bündnis „Stuttgart gegen Rechts“ am Samstag die Menschen auf die Straße. Angemeldet seien etwa 300 Personen.

Am Sonntag wird in der Landeshauptstadt nach Worten des Sprechers mit 700 Menschen gerechnet. Organisiert wird diese Demo von der Jüdischen Studierendenunion Württemberg und Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg.

Bundesweite Demonstrationen gegen AfD und Rechtsextremismus wie hier in Leipzig. (Foto: Jan Woitas/dpa )

In Baden-Baden ruft ein breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Gesellschaft zu einer Demo auf. Nach Worten eines Sprechers werden 300 Menschen erwartet - „vermutlich werden es aber deutlich mehr“, sagte er.

Auch in den vergangenen Tagen hatte es im Südwesten und bundesweit Demos gegeben. In Freiburg waren am Mittwochabend nach Polizeiangaben bis zu 7000 Menschen auf die Straße gegangen, erheblich mehr als erwartet. Bundesliga-Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hatte ebenfalls daran teilgenommen. Er appellierte an die Menschen, sich an kommenden Kundgebungen gegen Rechtsextremismus zu beteiligen.

„Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden“, sagte Streich am Donnerstag auf die Frage, wie er die Rolle des Fußballs und seiner Fans beim Protest gegen Rechtsextremismus sehe. „Aufstehen, unmissverständlich, ganz klare Kante. Nichts anderes.“ Es sei „fünf Minuten vor zwölf“, betonte er. Es solle „keiner rumjammern hinterher, wenn er von einer autoritären, rechtsnationalistischen Gruppierung regiert wird“.

Kundgebungen gegen Rechts auch in Bayern

Auch in Bayern wollen in den kommenden Tagen mehrere Zehntausend Menschen zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen.

Die größte Versammlung dürfte es am Sonntag in München geben. Nach Angaben der Landeshauptstadt werden bis zu 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Veranstaltung unter dem Motto „Gemeinsam gegen Rechts - Für Demokratie und Vielfalt“ in der Innenstadt erwartet.

In Nürnberg hat das Bündnis Nazistopp für Samstag zu einer Kundgebung unter dem Motto „Jetzt! Kein Fußbreit den Faschist:innen!“ aufgerufen. Es werden laut der Stadt mindestens rund 1000 Menschen erwartet. Weitere Kundgebungen im Freistaat mit voraussichtlich mehreren Hundert Beteiligten soll es in den kommenden Tagen etwa in Regensburg, Bayreuth, Erlangen und Würzburg geben.