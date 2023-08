Er rappt, hört am liebsten Hip Hop, spielt gerne Basketball: Danyal Bayaz ist nicht gerade der typische Finanzminister. Typisch ist hingegen, dass der 39–jährige grüne Superrealo das „Kässle hüten“ will, wie er sagt. Verheiratet ist er mit der Spitzenkandidatin der Grünen für die bayerische Landtagswahl, Katharina Schulze — sie haben einen Sohn. Im Interview erklärt Bayaz, welche Fehler seine eigene Partei macht, warum er AfD–Wähler für wirtschaftlichen Abschwung verantwortlich macht und warum der Staat nicht alle Härten abfedern sollte.

Herr Bayaz, die AfD erlebt einen Höhenflug in Umfragen, die Grünen sacken ab. Auch im Land liegt Ihre Partei lediglich fünf Prozentpunkte vorne. Warum?

Wenn die Antwort darauf einfach wäre, hätten wir sie schon gegeben. Jedes Prozent für diese Partei ist eins zu viel. Wir erleben aktuell viele Entwicklungen, die den Nährboden für Rechtspopulismus bilden. Davor ist auch ein reiches Bundesland wie Baden–Württemberg nicht gefeit. Hohe Inflation, Verunsicherung, Krieg vor Europas Türen — eine erschöpfte Gesellschaft kommt von einer Krise in die nächste. Trotzdem muss man auch die AfD–Wähler in die Verantwortung nehmen. Die sind nicht alle rechtsextrem, aber ihnen muss klar sein: Wer die AfD wählt, schadet auch dem internationalen Wirtschaftsstandort. Es ist fraglich, wer etwa in Sonneberg noch investieren oder als Fachkraft hinziehen will, wenn dort der Landrat der AfD angehört.

Liegt es an der Kommunikation?

Wenn Politik schlecht ist, aber gut kommuniziert wird, bringt das auch nichts. Man muss Politik aber gut erklären, damit politische Entscheidungen auch Akzeptanz finden, gerade wenn es um Zumutungen geht. Die Maske wurde zum Beispiel während der Pandemie von einem Großteil der Menschen akzeptiert. Weil sie als kleiner Eingriff mit großem Effekt wissenschaftlich fundiert erklärt und auch so wahrgenommen wurde. Das zeigt, dass der Großteil der Menschen noch immer rational ist. Wir merken aber auch, dass auch banale Themen emotionalisiert werden. Würden wir heute noch das Rauchverbot in Restaurants hinbekommen? Wahrscheinlich nicht. Vieles wird zum Kulturkampf stilisiert. Auch wir Grüne überziehen manchmal, etwa bei Identitätsdebatten. Es geht aber noch viel schlimmer, wie etwa der Ausdruck Heizungsstasi zeigt, wenn es um ein Heizungsgesetz geht. Wir sehen, wie rechtspopulistische Bewegungen überall in Europa groß geworden sind. Deshalb kommt Mitte–Rechts–Parteien eine besondere Verantwortung zu. Wir bekommen die AfD nicht dadurch klein, dass wir ihre Sprache übernehmen. Wir müssen jede Zusammenarbeit mit ihr ausschließen und uns selbst auf gute Politik konzentrieren.

Hat die CDU mit einem Schwenk nach links unter Angela Merkel nicht genau den Platz gemacht, den die AfD jetzt einnehmen kann? Sollte die Union diesen Platz nicht wieder stärker besetzen, auch sprachlich?

Angela Merkel hat Wahlen gewonnen, indem sie die CDU nicht nach links geführt, sondern modernisiert hat. Ich stamme selbst aus einer CDU–Familie mütterlicherseits. Die CDU hat die Menschen bei notwendigen Veränderungen immer mitgenommen. Nun nimmt sie zum Teil Positionen ein, bei denen einige in meiner Partei vorschnell Dammbruch rufen. Zum Beispiel, wenn Thorsten Frei das Individualrecht auf Asyl in Frage stellt. Das ist für eine konservative Partei zunächst legitim, auch wenn ich seine Ansicht überhaupt nicht teile. Aber die Grenze wird überschritten, wenn die Sprache der AfD kopiert wird. Das stärkt die Rechtspopulisten nur. Sie wollen ja das Chaos. Also müssen wir sachlich an Lösungen arbeiten. So wie unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Sie hat den EU–Migrationskompromiss im Sinne Europas über die grüne Parteiposition gestellt. Kürzlich habe ich mich ausführlich mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus unterhalten. Er plädiert für Flüchtlingskontingente für einen sicheren Aufenthaltsstatus, Hilfen für andere Ländern verbunden mit verbindlichen Absprachen über Rückführungen, auch um das Sterben im Mittelmeer zu beenden. Solche neuen Wege müssen wir gehen, weil unsere Kommunen unter starkem Druck stehen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen spüren, dass wir uns kümmern.

Vielleicht haben sich die Grünen zuletzt zu viel gekümmert? Zu sehr in die Heizungskeller reinregiert? Viele Menschen hatten schlicht Angst, sich die Pläne Ihres Parteifreunds Robert Habeck nicht leisten zu können.

Ja, das hat sehr viel politisches Kapital gekostet, das kann man sich in einer Legislaturperiode nicht zwei Mal leisten. Nach der Krisenbewältigung 2022, nach Waffenlieferungen in die Ukraine, LNG–Terminals, Laufzeitverlängerung der AKWs, war das Kalkül wohl, im neuen Jahr offensiv ein Klimaschutz–Thema anzugehen. Robert Habeck selbst hat zugegeben: Das war zu viel, zu schnell, zu sehr am Reißbrett geplant. Ich finde, dass diese Fehlerkultur auch Respekt verdient. Wann haben denn Scholz, Merz oder Lindner mal einen Fehler eingeräumt? Allerdings hat auch die völlig überzogene Kritik der Opposition eher die extremen Ränder gestärkt. Zu behaupten, morgen kommt der Habeck und reißt Dir die Heizung aus dem Keller, ist nicht anständig. Wir haben ja gute, marktwirtschaftliche Instrumente im Klimaschutz. Ich bin ich überzeugt von einem ambitioniert steigenden CO2–Preis, der auch spürbar ist.

Das Gefühl der Bürgerinnen und Bürgern: Die Ampel streitet nur. Und die FDP sagt: Die Grünen sind schuld. Hat sie recht?

Demokratische Kompromisse lähmen nicht, sondern sorgen für gute Politik. Aber eine Regierung, die im Dauerstreit verharrt und sich ständig blockiert, kann nicht funktionieren. Auch FDP und SPD haben in Umfragen im Vergleich zur Bundestagswahl an Zustimmung verloren. Was es braucht, ist ein Weckruf für die gesamte Regierung, um zurück in den Modus des letzten Jahres zu kommen: realistisch und pragmatisch in der Krise arbeiten, dem anderen auch Erfolge gönnen. Und es braucht Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Klimaschutz kann ja nicht die Aufgabe von nur einer Partei sein, an der sich dann alle abarbeiten.

Nicht nur Streit blockiert, sondern auch Bürokratie. Das betonen so ziemlich alle Politiker. Warum tut sich hier so wenig?

Die Sonntagsreden zum Bürokratieabbau kennen wir alle seit Jahrzehnten. Aber keiner wird von heute auf morgen den Turbo zünden können. Das Land ist lediglich für sechs bis sieben Prozent der Regeln verantwortlich. Dass es auch schnell gehen kann, zeigt sich an den LNG–Terminals, die nach zehn Monaten standen. Die Demografie hat unser Land fundamental verändert, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel, viele Stellen bekommen wir in der Verwaltung nicht besetzt. So müssen immer weniger Menschen den gleichen Aufwand an Arbeit bei komplexer werdenden Themen erledigen. Deshalb brauchen wir dringend einfachere Regeln und mehr automatisierte Verfahren gestützt durch Künstliche Intelligenz. Hier geht es auch erstmal nicht um mehr Geld, sondern vor allem um mehr Schnelligkeit.

Welche Bilanz ziehen Sie zur Halbzeit der aktuellen Legislaturperiode im Land?

Die Regierung hat sehr verantwortungsvoll und konzentriert zwei Krisen gemanagt, die auch an uns gezehrt haben. Es gab keine Blaupause für die Pandemie, auch nicht für den schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. 150.000 Menschen aus der Ukraine sind bislang zu uns gekommen, mehr als 2015 und 2016 zusammen. Das ist ein Stresstest für die ganze Gesellschaft. Wir haben Wirtschaftshilfen aufgelegt, das Impfen organisiert — ein Kraftakt. So sind auch wichtige Projekte aus dem Koalitionsvertrag liegengeblieben, weil das Krisenmanagement drängender war. Trotzdem haben wir wichtige strategische Dinge angestoßen, gerade beim Klimaschutz — etwa den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt. Wir haben den Wissenschafts– und Innovationsstandort gestärkt, jeder dritte Euro fließt in Bildung und Forschung. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Das Land steht weiterhin gut da, da dürfen wir auch mehr Zuversicht ausstrahlen.

Welche Dinge sind in der zweiten Halbzeit bei knapperen Kassen aus Ihrer Sicht zwingend?

Die Rahmenbedingungen werden schwieriger, die Spielräume kleiner. Trotzdem haben wir uns bisher nicht auf offener Bühne gestritten. Den Modus müssen wir beibehalten. Denn die nächsten Haushaltsverhandlungen werden nicht einfacher. Die Leute haben das Recht darauf, dass der Staat funktioniert: Verwaltung, Bildung, Wissenschaft, Sicherheit, wozu nicht nur die Polizei, sondern zunehmend auch Klimaanpassungsmaßnahmen zählen. Aber manche Anspruchshaltung ist nicht berechtigt. Der Staat kann nicht alles abfangen. Wichtig ist, dass wir das Geschäftsmodell von Baden–Württemberg weiterentwickeln, etwa durch mehr grüne Technologien oder künstliche Intelligenz, damit Baden–Württemberg erfolgreich bleibt. Darauf muss ein Fokus liegen.

Unter welchen Umständen könnte es im Herbst einen Nachtragshaushalt geben, etwa nach der nächsten Steuerschätzung?

Mir fehlt die Fantasie dafür, dass sich die Konjunktur so entwickelt, dass wir neue Projekte mit zusätzlichem Geld angehen können. Ein Nachtrag würde nur relevant werden, wenn es zwingende objektive Gründe gibt. Uns erwarten vom Bund drei große Steuerpakete, die zu zwei Dritteln von den Ländern und Kommunen getragen werden müssen. Nach den Tarifverhandlungen im Herbst werden die Personalkosten für Landesbedienstete steigen. Und ich schließe nicht aus, dass wir in eine Rezession kommen.

Sie haben aber fast zehn Milliarden Euro an Haushaltsresten. Warum kann dieses Geld nicht in wichtige Investitionen fließen?

Die Reste sind zum allergrößten Teil verplant und rechtlich gebunden, etwa für den Breitbandausbau, zur Hochschulfinanzierung oder für die Kommunen. Man kann diese Mittel nicht einfach umwidmen. Sie sind zugesagt und sie sind in der Sache richtig. Die hohen Reste zeigen allerdings, dass immer mehr Geld für die gleichen Aufgaben nicht weiterhilft, wenn sie im jeweiligen Haushaltsjahr gar nicht verausgabt werden können. Rücklagen sind hingegen etwas anderes. Die haben wir zuletzt mit 2,6 Milliarden gestärkt und auch Kreditermächtigungen aufgenommen, um handlungsfähig zu sein — und das mit gutem Grund. Das Polster ist seit Jahresbeginn unter anderem wegen Abrechnung nachlaufender Corona–Kosten, wegen zusätzlicher Mittel für Bildung aber auch für Wirtschaftshilfen von 7,2 auf 3,1 Milliarden Euro geschrumpft. Daher setze ich weiterhin auf eine verantwortungsvolle und vorausschauende Haushaltspolitik.

Sie klingen wie FDP–Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Das stört mich nicht. An einem Finanzminister wird nun mal von allen Seiten gerüttelt und gezogen, egal welches Parteibuch. Was mich von Lindner unterscheidet: Er zelebriert es geradezu, das Kässle zu hüten. Ich hüte es auch, will aber zugleich Ermöglicher sein. Deshalb halte ich vom Bild der schwäbischen Hausfrau wenig, sondern ich glaube eher an die schwäbische und badische Unternehmerin, die Geld investiert, wenn es sich lohnt.