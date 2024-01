Kreis Sigmaringen

Feuerwerkskörper explodiert neben Feuerwehrleuten im Einsatz

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Beim Löschen einer Feuerwerksbatterie in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist neben den Feuerwehrleuten ein Feuerwerkskörper explodiert. Es sei davon auszugehen, dass dieser gezielt in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden sei, berichtete die Polizei am Montagmorgen.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 11:23 Von: Deutsche Presse-Agentur