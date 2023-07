Feuerwehrmann nach Serie von Brandstiftungen in Haft

Nach einer Serie von vermutlich gelegten Flächenbränden im Raum Calw ist ein verdächtiger Feuerwehrmann in Untersuchungshaft. Der 24–Jährige war nach dem jüngsten Brand am Dienstag festgenommen worden. Am Folgetag wurde zwar ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen, der wurde aber zunächst gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, soll der Mann seine Freiheit dazu genutzt haben, die Ermittlungen zu erschweren. Er habe „auf die Sicherung objektiver Beweismittel“ eingewirkt. In der Folge wurde der Feuerwehrmann am Donnerstag erneut dem Haftrichter vorgeführt. Diesmal wurde der 24–Jährige danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kripo ermittelt gegen den Mann wegen rund 20 Vegetations– und Waldbränden. Nach Angaben der Feuerwehr Calw war der Verdächtige relativ kurz bei den Brandschützern. Er habe kürzlich seinen Grundlehrgang beendet und sei zu Einsätzen mitgefahren. „Einen mutmaßlichen Brandstifter in den eigenen Reihen zu haben ist einfach unbegreiflich“, sagte Stadtbrandmeister Marcus Frank.