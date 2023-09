Feuerwehren wollen über soziale Medien Nachwuchs gewinnen

Die Feuerwehren im Land versuchen auch über die sozialen Medien, Nachwuchs zu gewinnen. Die Freiwillige Feuerwehr in Weingarten (Landkreis Ravensburg) etwa mit ihren mehr als 10.000 Followern auf Instagram wirbt dort um neue Mitglieder, wie der zweite stellvertretende Kommandant Alexander Binder der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Ich möchte für potenzielle neue Mitglieder zeigen, was wir machen, wie wir Leben retten und Häuser schützen ‐ und das so transparent wie möglich“, sagte der 40-Jährige.

Erste Erfolge habe es schon gegeben. Potenzielle Mitglieder hätten sich über Instagram schon gemeldet. Im Jahr habe die etwa 80-köpfige Mannschaft im Schnitt 300 Einsätze.

Soziale Medien seien für die Feuerwehren kein Neuland, sagte Silvia Oestreicher vom Deutschen Feuerwehrverband in Berlin. Die Kanäle könnten auf dem guten Image der Feuerwehr aufbauen. In Deutschland gebe es mehr als 22.000 Freiwillige Feuerwehren.