Brände

Feuerwehr rettet Frau und Hund aus brennender Wohnung

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Die Feuerwehr hat in Freiburg eine Frau und einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz Freiburg am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 14.10.2023, 18:32 Von: Deutsche Presse-Agentur