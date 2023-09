Brände

Feuerwehr löscht Brand in Mannheimer Kakaofabrik

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

In einer Kakaofabrik in Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Durch zwei Brandstellen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 08:21 Von: Deutsche Presse-Agentur