Feuerwehr findet nach Brand toten Menschen

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Mannheim haben Einsatzkräfte einen toten Mann gefunden. Ob der 91-Jährige durch das Feuer in der Nacht auf Sonntag starb, war Angaben der Polizei zufolge zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand noch in der Nacht. Weitere Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden. Der Schaden belaufe sich auf etwa 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.