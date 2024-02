Feuer in Tiefgarage: 500.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Böblingen ist ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro entstanden. 47 Menschen, die in anliegenden Häusern um die Tiefgarage wohnen, mussten am Freitag in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge hatte Rauch und Knallgeräusche aus der Tiefgarage bemerkt und den Notruf gewählt. Vermutlich sei der Brand im Bereich von drei Autos ausgebrochen. Die Wagen fingen Feuer. Auch die Tiefgarage selbst wurde durch Ruß beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache des Feuers blieb bislang unklar. Verletzt wurde niemand.