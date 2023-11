Polizei

Feuer in Reutlinger Autohaus: Ermittlung wegen Brandstiftung

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Die Polizei hat nach einem Brand in einem Autohaus in Reutlingen Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Besonders schwer vom Brand betroffen sei eine zum Autohaus gehörende Lackiererei gewesen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Veröffentlicht: 02.11.2023