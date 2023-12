Löscharbeiten

Feuer in Offenburger Modegeschäft

Offenburg / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Ein Feuer in einem Modegeschäft in Offenburg hat möglicherweise eine höheren Schaden verursacht. Passanten hatten nach Auskunft der Feuerwehr am Montagmorgen einen Brand in dem Laden gemeldet.

Veröffentlicht: 25.12.2023, 13:10 Von: Deutsche Presse-Agentur