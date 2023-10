Feuer in Lagerhalle ‐ 130 Rinder gerettet

Etwa 130 Rinder sind in Neresheim (Ostalbkreis) aus einem Gebäude gerettet worden, nachdem nebenan eine Lagerhalle für Heuballen in Brand geraten ist. Ein Tier musste am Mittwoch eingeschläfert werden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Löscharbeiten waren am Nachmittag noch nicht beendet. Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Schadenshöhe nach dem Feuer war zunächst unklar.