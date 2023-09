Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Bewohner schwer verletzt

Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) haben Einsatzkräfte einen schwer verletzten Bewohner gefunden. Der 24-Jährige habe leblos in einem Wohncontainer gelegen, in dem das Feuer zuvor ausgebrochen war, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Bewohner hatte in der Nacht auf Freitag den Brand gemeldet. In einem Container hatte sich Rauch entwickelt. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei schloss am Dienstag aber ein Verschulden Dritter aus. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.