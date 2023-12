Rund 150.000 Euro Schaden hat ein Brand mit unklarer Ursache im Kreis Rastatt verursacht. Das Feuer sei am Sonntag vermutlich in einer im Obergeschoss befindlichen Wohnung eines Firmengebäudes in Bischweier ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Zu dem Zeitpunkt waren keine Menschen in dem Gebäude. Es wird ermittelt.