Feuer in Blockheizkraftwerk: Keine Verletzten

Brände

Schwendi / Lesedauer: 1 min

Beim Brand eines Blockheizkraftwerks in der Gemeinde Schwendi (Kreis Biberach) ist am Montagmorgen Sachschaden entstanden, verletzt wurde aber nach Polizeiangaben niemand. Bislang sei nicht klar, wie das Feuer am Morgen ausbrechen konnte.